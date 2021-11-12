Зампред комитета ГД по охране здоровья считает, что QR-коды нельзя использовать как ограничительную меру

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, член КПРФ Алексей Куринный считает, что QR-коды нельзя использовать как ограничительную меру для непривитых. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«QR-коды по большому счету должны работать как мера стимулирования тех, кто привился, а не мера ограничения прав тех, кто не привился. То есть, разрешить им посещать общественные места, наполнение, предположим, тех же ресторанов с нормой больше 50%, посещать некие другие публичные мероприятия», – считает депутат.

По его мнению, использовать коды для разрыва цепочек передачи вируса можно только в крайних случаях. «Если говорить о QR-кодах как о способе разрыва цепочек, на мой взгляд, этот метод может применяться только в крайних случаях и на четко ограниченное время. Никак не до июля, никак не на неопределенное время. Только для того, чтобы удержать ситуацию в управляемом режиме», – пояснил Куринный.

Депутат отметил, что использование QR-кодов на транспорте приведет к недовольству и коллапсу. «Если говорить о QR-кодах как обязательном условии для использования общественного транспорта, на мой взгляд, это не очень удачная идея, поскольку может привести к коллапсу и к массовому недовольству в крупных городах», – заключил он.

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о цифровых кодах на транспорте и в непродовольственных магазинах. До 1 февраля можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а после потребуется сертификат о прививке или справка с медотводом. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, требования о предъявлении кодов не будут распространяться на детей и подростков, а те, у кого нет смартфонов, смогут распечатать сертификат с графическим кодом в многофункциональных центрах.