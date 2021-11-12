«Радио Свобода»: В Белоруссии во время высадки десанта погибли двое российских военных

«Радио Свобода*» передает, что в Белоруссии во время высадки десанта погибли двое российских военных. По информации объединения бывших сотрудников силовых структур BYPOL, парашютисты опасно сблизились в воздухе.

Официально эта информация не подтверждена. В министерстве обороны России лишь сообщили, что около 250 десантников, которые участвовали в маневрах в Гродненской области, сегодня полетели к месту постоянной дислокации.

«Радио Свобода» внесено российскими властями в реестр СМИ-иностранных агентов.

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