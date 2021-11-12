Президент Владимир Путин выразил уверенность, что успех России в будущем будет зависеть от использования искусственного интеллекта. На международной конференции по анализу данных глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект не должен использоваться для нарушения прав граждан и навязывания им товаров, в которых они не заинтересованы.
2021-11-12T21:07:30+03:00
2021-11-12T21:07:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:07, 12 ноября 2021
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