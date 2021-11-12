КПРФ и «Справедливая Россия» не поддерживают введение всеобщей системы цифровых кодов

Первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин сказал «Интерфаксу», что, по мнению его фракции, введение дополнительных ограничений, затрагивающих права и свободу граждан, недопустимо. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сказал, что введение цифровых кодов на транспорте приведет к ущемлению конституционных прав граждан, а также к росту цен.

В то же время, «Единая Россия» и ЛДПР инициативу правительства поддержали.

Этим вечером в Госдуму были внесены законопроекты, согласно которым сертификаты о вакцинации потребуются для покупок билетов на поезд или самолет, а также для посещения большинства общественных мест.