Замглавы Росстата Павел Смелов утверждает, что в переписи населения приняли участие более 99% россиян. В телеэфире он напомнил, что до завершения переписи осталось два дня. В этом году из-за пандемии также появилась возможность самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг.