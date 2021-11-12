Замглавы Росстата Павел Смелов утверждает, что в переписи населения приняли участие более 99% россиян. В телеэфире он напомнил, что до завершения переписи осталось два дня. В этом году из-за пандемии также появилась возможность самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг.
2021-11-12T20:35:00+03:00
2021-11-12T20:35:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2935032-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:35, 12 ноября 2021
Загрузка комментариев...