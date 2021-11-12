Минтранс: Сертификаты о вакцинации потребуются в России для покупки билета на поезд или самолет

Сертификаты о вакцинации потребуются в России для покупки билета на поезд или самолет, сообщили в Минтрансе. В Госдуму внесены правительственные законопроекты о введении всеобщей системы цифровых кодов – не отдельно в каждом регионе, как сейчас, а на федеральном уровне. Они будут нужны практически во всех общественных местах, кроме аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

До 1 февраля предусмотрено также предъявление отрицательного ПЦР-теста, после – только сертификат о вакцинации либо справка о медотводе. При этом цифровой код будет действителен лишь при предъявлении паспорта.