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20:05, 12 ноября 2021

Владимир Путин потребовал срочно запустить программу обучения специалистов в сфере искусственного интеллекта

Глава государства выразил недовольство тем, что технологическое обновление, которое обсуждалось еще год назад, до сих пор находится на согласовании с разными ведомствами, передает Интерфакс. Путин подчеркнул, что эффективная система управления без искусственного интеллекта сегодня невозможна.


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