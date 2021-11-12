Владимир Путин потребовал срочно запустить программу обучения специалистов в сфере искусственного интеллекта

Глава государства выразил недовольство тем, что технологическое обновление, которое обсуждалось еще год назад, до сих пор находится на согласовании с разными ведомствами, передает Интерфакс. Путин подчеркнул, что эффективная система управления без искусственного интеллекта сегодня невозможна.