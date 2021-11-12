ФСИН требует заменить политику Любови Соболь условный срок реальным

Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство 2 декабря, передает ТАСС.

Ранее суд приговорил соратницу Алексея Навального к году исправительных работ условно по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. По словам Соболь, ее задержали рядом с домом, где живет предполагаемый сотрудник ФСБ, которого соратники Алексея Навального подозревают в причастности к его отравлению.

Соболь в интервью телеканалу «Дождь*» отметила, что задача государства – держать её в постоянном напряжении, даже когда она не в России. Соболь добавила, что будет добиваться справедливости в том числе и в Европейском суде по правам человека.

После приговора по второму делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции, Любовь Соболь покинула Россию.

* Российские власти считают телеканал «Дождь» иностранным агентом.