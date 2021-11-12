Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вакцинировался, несмотря на высокий уровень антител

Он пояснил, что они остались у него после болезни, но ВОЗ и Минздрав рекомендуют сделать прививку от коронавируса, не взирая на антитела. Песков сказал агентству РИА Новости, что использовал препарат «Спутник Лайт», и что у него один день была высокая температура.
2021-11-12T20:02:45+03:00
2021-11-12T20:02:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 12 ноября 2021
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