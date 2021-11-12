Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вакцинировался, несмотря на высокий уровень антител

Он пояснил, что они остались у него после болезни, но ВОЗ и Минздрав рекомендуют сделать прививку от коронавируса, не взирая на антитела. Песков сказал агентству РИА Новости, что использовал препарат «Спутник Лайт», и что у него один день была высокая температура.