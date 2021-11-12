Правительство внесло в Госдуму законопроекты о цифровых кодах на транспорте и в непродовольственных магазинах

До 1 февраля можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а после потребуется сертификат о прививке либо справка с медотводом. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что требования о предъявлении цифровых кодов не будут распространяться на детей и подростков и отметила, что те, у кого нет смартфонов, могут распечатать сертификат с графическим кодом в многофункциональных центрах. По ее словам, это касается и тех случаев, когда человек не зарегистрирован на портале госуслуг или живет в отдаленной местности.

В Минтрансе пояснили, что сертификат о вакцинации потребуется при покупке билетов на самолет или поезд. Голикова добавила, что цифровые коды предварительно будут действовать до 1 июня, потому что правительство рассчитывает, что к тому времени все-таки удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета в 80%.