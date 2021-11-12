Президент Владимир Путин заявил о необходимости создания единой системы для хранения биометрических данных россиян

Глава государства пояснил, что речь идет о той информации, которая все чаще используется для совершения финансовых и других операций, в том числе, оплата проезда в московском метро. Путин подчеркнул, что именно государство должно взять на себя ответственность за ее хранение и при этом обеспечить свободный доступ к ней банкам и другим организациям. Президент сказал об этом на международной конференции по искусственному интеллекту.
2021-11-12T19:33:20+03:00
2021-11-12T19:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 12 ноября 2021
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