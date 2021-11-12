Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за убийства имама в Дагестане

Причиной конфликта между местным жителем Асадулой Рахмановым и имамом Абидом Магомедовым, по одной из версий, послужил земельный спор. По данным следствия, 62-летний мужчина сегодня утром приехал к дому богослова и начал беспорядочно стрелять из автомата. Имам погиб на месте от 13 пулевых ранений, а его брат и сын оказались ранены, пишет Телеграм-канал Readovka.

Как сообщает источник, нападавший ранее был судим за незаконное хранение оружия. В его автомобиле обнаружили также пистолет и гранатомет.

Сейчас родственники убитого находятся в больнице. Их жизням, как говорят медики, ничего не угрожает. Следователи говорят, что сын погибшего, несмотря на огнестрельное ранение сумел оказать сопротивление и смертельно ранил нападавшего. В Следственном комитете отмечают, что еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Главным вопросом, по словам силовиков, остаётся, где убийца смог достать оружие. По сведениям ведомства, он владел им незаконно.

В муфтияте Дагестана агентству РИА сказали, что религиозной подоплеки в произошедшем не было.