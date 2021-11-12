«Газпром» обещает перевыполнить план транзита газа через Украину в этом году

Долгосрочный договор предусматривает доставку 40 млрд кубических метров энергоресурса в европейские подземные хранилища, но передать до конца года получится больше газа, утверждает председатель правления компании Алексей Миллер. Для этого используется сразу несколько газопроводов, в том числе и тот, который проходит по украинской территории. Его транзитную мощность удалось поднять до максимальной.

Больше газа в сторону Евросоюза стали передавать и через Польшу, чьи газопроводы тоже загружены до самых высоких значений. Помочь Европе перед началом зимы в конце октября поручил президент России. «Газпром» сообщил, что начнет исполнять требование на этой неделе.

В тот же момент цена на газ на европейском рынке снизилась более чем в два раза по сравнению с рекордной за текущий период отметкой. При этом, например, Германия не нуждается в срочной поставке топлива: по словам властей страны, хранилища заполнены почти на 70%.

Между тем в европейско-российские торговые отношения вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее на этой неделе он пригрозил перекрыть трубы в случае санкций против Минска. В Евросоюзе предложили его слова всерьез не воспринимать.

Два года назад Москва и Киев решили пролить совместный транзит газа в Европу до 2024 года с возможностью дальнейшего продления еще на 10 лет.