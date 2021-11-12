Партия «Яблоко» требует отозвать иск Генпрокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков сказал «Эху», что «Мемориал*», созданный правозащитником Андреем Сахаровым, сохраняет историческую память. Рыбаков добавил, что важно не допустить ликвидации «Мемориала» и защищать их. Более того, это сигнал, что каждого могут признать иностранным агентом.

«Общество «Мемориал», которое было создано Андреем Дмитриевичем Сахаровым, это не просто ведущая российская правозащитная организация. Это организация, которая сохраняет историческую память в нашей стране. Память о тех людях, которые были уничтожены в годы сталинских репрессий. Гигантские архивы «Мемориала», огромная исследовательская деятельность по обнаружению этих мест, по сохранению памяти о людях, которые были уничтожены, это огромная работа, которая должна пользоваться всяческой поддержкой государства», – отметил Рыбаков.

По его словам, власть хочет, чтобы о сталинских репрессиях забыли. ««Мемориал» гнобят, по понятным причинам, потому что нынешняя власть хочет стереть всю память о сталинских репрессиях. Сделать исключительно образ великого вождя, и мы понимаем, что коммунистическая власть и нынешняя власть, как полный союзник коммунистической власти, будет делать все, для того, чтобы память о страшных сталинских репрессиях была забыта и уничтожена», – считает Рыбаков.

Он называет защиту «Мемориала» общей ответственностью. «Наша ответственность — это не допустить. И это не просто сигнал в сторону «Мемориала», это сигнал в сторону каждого из нас, что каждый может быть признан иностранным агентом, запрещен, уничтожен, растоптан и поэтому наша с вами ответственность сейчас защищать «Мемориал», – заключил Рыбаков.

Вчера стало известно о том, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации Международного Мемориала за систематические нарушения законодательства об иноагентах. В заявлении правления организации это решение называют политическим.

* — российские власти считают иноагентом

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.