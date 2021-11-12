Глава думского комитета по делам семьи Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру из-за ареста Лилии Чанышевой

Ранее ее призвала отреагировать журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. В письме к генпрокурору, которое опубликовано в Телеграм-канале депутата, говорится, что Лилия Чанышева беременна и есть опасения за здоровье ее самой и будущего ребенка. Нина Останина в этой связи просит назначить ей более мягкую меру пресечения, чем заключение под стражу. Она также направила обращение уполномоченному при президенте по правам ребенка и директору ФСИН.

Соратница Алексея Навального Лилия Чанышева стала первой, кого арестовали по делу о создании экстремистского сообщества.