Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне не соблюдают коронавирусные ограничения и не прививаются

По ее словам, именно этим вызвана высокая смертность от ковида. Голикова подчеркнула, что все губернаторы должны принять однозначные и понятные ограничительные правила на фоне пандемии, которые будут введены на федеральном уровне.

По всей видимости, речь идет о законопроектах, которые сегодня внесены в Госдуму. В них говорится, что цифровые коды, которые подтверждают вакцинацию, будут необходимы в общественных местах, а также в междугородних электричках, поездах и самолетах. До 1 февраля можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого дня будут принимать, помимо цифровых кодов, только справку с медотводом.

Голикова отметила, что цифровые коды будут действовать до 1 июня следующего года, потому что есть надежда, что к тому моменту коллективный иммунитет достигнет уровня 80%.