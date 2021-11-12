Петербуржцы массово жалуются на проблемы с QR-кодами

Горожане, которые получили вакцину «Спутник Лайт», говорят, что их цифровые пропуски не действуют. Петербуржцы, которые привились вакциной «Спутник Лайт» увидели в личном кабинете портала «Госуслуги» сообщение, что их сертификат о вакцинации будет действовать только через двадцать один день. Некоторые из них сталкиваются с тем, что в приложении появляется сразу два QR-кода, из которых работает только один. При этом какой именно, они могут узнать, только столкнувшись с проверкой.

Ранее власти говорили, что для получения электронного подтверждения о сделанной прививке достаточно одного укола «Спутника Лайт». В петербургском комитете по здравоохранению сказали, что пока не знают, почему QR-коды отображаются некорректно. В ведомстве связывают это либо с очередной поломкой портала «Госуслуги», либо с нововведением федерального центра. При этом в комздраве отметили, что с медицинской точки такой подход логичен. После вакцинации «Спутником Лайт» иммунитет начинает вырабатываться спустя две-три недели.

Напомним, в Петербурге людей старше шестидесяти лет.

С сегодняшнего дня Дания снова вводит цифровые пропуска для посещающих рестораны и бары, сообщает британская «Гардиан». С подробностями — Ринат Валиулин.

Правило требования QR кодов на входе в рестораны, бары и ночные клубы было решено возобновить после того, как в минувший вторник комиссия по делам пандемии датского парламента, в которой представлены депутаты всех политических фракции, единодушно одобрила ужесточение антиковидных мер, признав очередную вспышку заболеваемости, цитата, «критически опасной для общества».

Цифровой пропуск также будет необходим гражданам и приезжим старше 15 лет, посещающим массовые мероприятия с участием более 2 тысяч человек. Ожидается, что данные меры будут действовать как минимум месяц. Ранее, напоминает издание, ковид-пропуска вводились 1 июля и действовали до 10 сентября, когда обстановка относительно нормализовалась: темпы вакцинации достигли высокого уровня и волну коронавируса удалось взять под контроль. «Гардиан» ссылается на агентство «Ассошиейтед пресс», которое, в свою очередь, приводит заявление датского минздрава о том, что в последнее время в Дании, как впрочем и ряде других соседних стран, число заражений КОВИД-19 и госпитализаций, цитата, «увеличилось быстрее, чем ожидалось».

Радиостанция Danmarks Radio сообщает, что правительство страны, профсоюзы и работодатели заключили между собой соглашение, позволяющее им требовать цифровой пропуск от сотрудников на рабочем месте. Соглашение еще должно быть одобрено датским парламентом, что может произойти уже на следующей неделе. Гардиан уточняет, что среди других европейских стран, на фоне новой волны коронавируса, частичный локдаун планируется ввести в Нидерландах и Германии. В двух провинциях Австрии, пишет газета, с понедельника будут ограничены перемещения для тех, кто еще не успел пройти полную вакцинацию от коронавируса. Эксперты издания объясняют новую волну в некоторых странах распространенностью штамма Дельта и тем, что масштабы вакцинации там пока не достигли критически важной отметки в 75 процентов, что могло бы позволить контролировать эпидемию.

По статистике, за всю пандемию в Дании было зарегистрировано 412 тысяч случаев заражения при менее трех тысячах летальных случаев.