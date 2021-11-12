Выдающийся советский и российский кардиохирург Вячеслав Чазов скончался на 93 году жизни

Евгению Чазову обязаны жизнью без преувеличения миллионы, причем по всему миру. Об этом оговорится в сообщении пресс-службы российского Министерства здравоохранения. Академик не только лечил, но и предотвращал сердечно-сосудистые заболевания, от которых в мире гибнет наибольшее количество людей.

Еще в 1982 году он получил Ленинскую премию за применение фибролизина — вещества, которое предотвращает образование тромбов, являющихся триггерами для инфарктов и инсультов. Прежде чем внедрить препарат он испытал его на себе.

Чазову доверяли и особенные больные. Он делал операцию на сердце Борису Ельцину, хотя говорил, что недолюбливает тогдашнего президента России. Он лечил советских лидеров Леонида Брежнева и Юрия Андропова, полководцев Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, президента Египта Гамаль Абдель Насера.

Он оставил целую научную школу. Под руководством Академика защищено более тысячи диссертаций. При его участии в МГУ был открыт факультет фундаментальной медицины. В течении нескольких лет Евгений Чазов занимал пост министра здравоохранения СССР.

Соболезнования родным и близким покойного выразил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова назвала созданную Чазовым в стране систему лечения больных инфарктом самой совершенной в мире.

Почетный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Евгений Чазов говорил, что для него, как врача, были важны все пациенты: совершенно обычные люди, высокопоставленные политики и известные всей стране писатели.