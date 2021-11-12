Депутаты петербургского заксобрания создали рабочую группу по доработке федерального закона об иноагентах

В неё вошли представители всех фракций городского парламента и главные редакторы влиятельных петербургских СМИ. Об основных направлениях работы «Эху» рассказала глава группы Марина Шишкина. Комиссия намерена добиться, чтобы поправки к закону об иноагентах, которые разработает группа при петербургском парламенте, приняли депутаты государственной думы России.