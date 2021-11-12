Депутаты петербургского заксобрания создали рабочую группу по доработке федерального закона об иноагентах

В неё вошли представители всех фракций городского парламента и главные редакторы влиятельных петербургских СМИ. Об основных направлениях работы «Эху» рассказала глава группы Марина Шишкина. Комиссия намерена добиться, чтобы поправки к закону об иноагентах, которые разработает группа при петербургском парламенте, приняли депутаты государственной думы России.
2021-11-12T18:19:33+03:00
2021-11-12T18:19:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:19, 12 ноября 2021
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