Прокуратура Москвы требует ликвидировать правозащитный центр «Мемориал*», обвиняя его в многократном нарушении закона об иностранных агентах. Кроме того, считают в прокуратуре, некоторые материалы оправдывают терроризм и экстремизм.

Правозащитный центр является членом организации «Международный Мемориал», которой накануне Генеральная прокуратура России также предъявила обвинение в систематическом нарушении закона об иностранных агентах — правозащитники не маркировали свои материалы должным образом. Московские силовики считают, что в «Мемориале» использовали, как они выразились, специальные лингвистические приемы для оправдания терроризма. Член правления «Мемориала» Олег Орлов в эфире «Эха» сказал, что все претензии надуманы.

Силовики также обратили внимание на список политических зэков, опубликованный центром, в котором среди прочих указаны организации, запрещенные как экстремистские. Там, например, оказались «Свидетели Иеговы*». Правозащитники пояснили, что включение в список любых организаций не означает одобрения их деятельности. В «Мемориале» настаивают, что это политическое решение уничтожить организацию, которая занимается историей репрессий в стране и защитой прав человека.

«Международный Мемориал» внесен в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр «Мемориал» находится в списке иноагентов с 2014 года.

В Кремле сообщили, что не знают о причинах, по которым прокуратура требует ликвидировать организацию «Мемориал». Об этом, отвечая на вопрос «Эха», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Член СПЧ Николай Сванидзе называет преследованием старейшую в России правозащитную организацию. По словам Сванидзе, это старый способ принимать законы – такие, как закон об иностранных агентах, которые невозможно выполнить.

Совет по правам человека при президенте выразил обеспокоенность ситуацией вокруг международной организации «Мемориал». По мнению СПЧ, требование о ликвидации – чрезвычайная мера, несоразмерная совокупности нарушений.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. Свидетели Иеговы - экстремистская организация, запрещённая в России.