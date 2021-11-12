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18:10, 12 ноября 2021

Российские десантники высадились на белорусском полигоне «Гожский» в Гродненской области недалеко от польской границы

Именно на этом участке самая сложная ситуация с выходцами из Ирака и Сирии, которые пытаются попасть на польскую территорию. Министр-координатор польских спецслужб Станислав Жарын называет это крупнейшей попыткой силового вторжения в Польшу.

Десантники обеих стран приняли участие во внезапной проверке боевой готовности в 20 километрах от границы с Польшей. Среди задач были захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что учения проводили из-за наращивания «военной деятельности» близ государственной границы. Отмечается, что после выполнения учебно-боевых задач российские десантники вернуться в пункт постоянной дислокации.

На приграничной территории с начала ноября обострился миграционный кризис. Несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока организовали на белорусско-польской границе стихийный лагерь и периодически пытаются прорваться через ограждения в надежде получить убежище в Евросоюзе. Польские власти стянули к границе военных и технику. Местное правительство уже выделило деньги на новый пятиметровый забор, так как колючая проволока мигрантов не останавливает. Помочь укрепить заграждения Варшаве решил и Лондон, направив сотрудников инженерных войск.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин со своей стороны считает, что Белоруссию пытаются запугать. Он подчеркнул, что военная активность западных соседей вблизи белорусских границ не связана с миграционным кризисом. Белоруссия, по словам министра, готова защищаться совместно с Россией.

В Кремле все время напоминают, что Россию и Белоруссию связывают союзнические отношения, и в сложные моменты Москва оказывала Минску всю необходимую помощь, в том числе, экономическую. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня не стал комментировать заявление белорусского руководителя Александра Лукашенко о попытках перебросить из Донбасса оружие и боеприпасы в лагерь мигрантов на границе с Польшей. Лукашенко утверждает также, что обсуждал эту проблему с российским лидером Владимиром Путиным. Песков сказал журналистам, что оставляет это без комментариев.

Бывший депутат Госдумы Александр Шерин считает, что Россия всегда соблюдает международные законы, и в этой ситуации должна быть на стороне мигрантов и поддерживать их стремления к поиску лучшей жизни.

Военный эксперт Александр Шерин считает, что Россия должна придерживаться международных правил в отношении мигрантов на польско-белорусской границе. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «РФ в данной ситуации, как и прежде, может придерживаться международных правил, требований и отношения к гражданам любых государств, которые имеют право на достойное пребывание, проживание на территории того государства, где они считают приемлемым для себя», – считает Шерин. По мнению эксперта, РФ должна поддерживать стремления мигрантов.

«Если политика Запада ведется в двойных стандартах, то мы в РФ должны это всячески осуждать, и мы должны поддерживать стремление тех людей, чьи государства были разрушены, благодаря или к сожалению, в результате деятельности стран НАТО, союзников по блоку НАТО», – отметил он.

По словам Шерина, страны-члены блока НАТО несут ответственность за свою политику перед мигрантами. «Они сейчас несут ответственность перед этими гражданами и должны сделать все возможное, чтобы эти люди могли себя чувствовать защищенными и трансформироваться в систему ценностей тех государств, которые под предлогом ценностей европейских в защиту прав и свобод гражданина, приходили и разрушали их государство. Поэтому те страны, которые являются членами блока НАТО, они должны предложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить проживание на территории своих государств тех граждан тех стран, чьи государственные устрои они в результате своей деятельности практически разрушили», – заключил эксперт.

В Варшаве считают, что белорусский руководитель Александр Лукашенко поддерживает агрессию против Польши. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина.

Политолог Валерий Соловей считает, что Лукашенко пытается дестабилизировать ситуацию в Европе и выполняет задание Кремля. Соловей подчеркнул, что, с точки зрения Кремля, сейчас прекрасный момент, когда Россия может показать свою силу слабой Европе.

Тем временем, Евросоюз в понедельник расширит санкции в отношении лиц, которые прямо или косвенно поддерживают приток мигрантов в Белоруссию, — сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он не исключил санкции в отношении авиакомпаний, которые осуществляют перевозку мигрантов. В этой связи упоминались российский «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии». Обе авиакомпании отрицают, что перевозили мигрантов в Белоруссию. Сегодня же управление гражданской авиации Турции запретило полеты в Белоруссию гражданам Ирака, Сирии и Йемена в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Запрет касается турецких авиалиний и авиакомпании «Белавиа».


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