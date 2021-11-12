Американский фармацевтический гигант Johnson&Johnson намерен разделиться на две публичные компании

Как пишет газета The Wall Street Journal, в одну войдет высокодоходный, но рискованный бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств, а широко известный, но медленно растущий бизнес в сфере потребительских товаров будет отнесен ко второй компании. На этом фоне котировки акций Johnson&Johnson сегодня растут на 3%.
2021-11-12T17:35:41+03:00
2021-11-12T17:35:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 12 ноября 2021
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