Американский фармацевтический гигант Johnson&Johnson намерен разделиться на две публичные компании

Как пишет газета The Wall Street Journal, в одну войдет высокодоходный, но рискованный бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств, а широко известный, но медленно растущий бизнес в сфере потребительских товаров будет отнесен ко второй компании. На этом фоне котировки акций Johnson&Johnson сегодня растут на 3%.