Татьяна Голикова: Сертификат о вакцинации от ковида должен стать таким же важным документом, как паспорт

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от ковида должен стать таким же важным документом, как паспорт. По ее словам, очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации. В 14-ти регионах страны ввели обязательные прививки от коронавируса для граждан старше 60-ти лет.
2021-11-12T17:33:38+03:00
2021-11-12T17:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 12 ноября 2021
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