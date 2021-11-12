Татьяна Голикова: Сертификат о вакцинации от ковида должен стать таким же важным документом, как паспорт

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от ковида должен стать таким же важным документом, как паспорт. По ее словам, очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации. В 14-ти регионах страны ввели обязательные прививки от коронавируса для граждан старше 60-ти лет.