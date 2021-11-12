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17:11, 12 ноября 2021

Власти Грузии опубликовали видео с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили

Власти Грузии опубликовали видео с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, где его силой доставляют в тюремную больницу.

В интернете появились сразу два видео, на которых запечатлён Саакашвили. Власти уверяют, что экс-президент несколько раз грубо нарушил правила порядка и, по их словам, вел себя неадекватно. Однако на кадрах видно, как несколько силовиков тащат политика по коридору больницы, держа его за руки и за ноги. В одном из эпизодов он выталкивает из палаты врача, а затем сбрасывает с тумбочки медицинскую аппаратуру. На втором видео Саакашвили сидит в автомобиле скорой помощи и требует отправить его обратно в тюрьму. А мужчину, который призывает его успокоиться, он называет «рабом Путина» и говорит, что тот выполняет задание российского президента.

Позже адвокаты политика объяснили, что их подзащитного доставили в больницу обманом. Саакашвили убежден, что публикацией этих кадров нынешнее руководство хочет дестабилизировать обстановку в стране и спровоцировать беспорядки, которые, по его мнению, приведут к «российской оккупации». Со стороны общественности видео вызвало шквал критики по отношению к властям.

Министерство юстиции Грузии подозревает Саакашвили в оскорблении силовиков и медиков.


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