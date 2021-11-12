Силовики нашли в деятельности признанного иноагентом правозащитного центра «Мемориал*» оправдание экстремизма и терроризма.

Необходимость ликвидации объединения московская прокуратура объясняет сразу несколькими случаями нарушения законов правозащитниками. Помимо того, что «Мемориал» не указывал в своих публикациях статус иноагента, он также, по мнению ведомства, оправдывал террористов и экстремистов, представляя их деятельность как правомерную и допустимую. Для этого использовались «лингвистические и психологические» приемы, утверждают силовики.

Их внимание привлек реестр политических заключенных, который ведется правозащитниками уже много лет. В нем указаны как отдельные люди, приговоренные к наказанию по так называемым экстремистским и террористическим статьям, так и организации. В их числе запрещенные в России «Свидетели Иеговы*» и «Хизб ут-Тахрир*». В самом «Мемориале» претензии прокуратуры считают абсурдными и отрицают нарушение закона. Признание осужденных политзаключенными, по словам правозащитников, не означает одобрения их деятельности и согласия с позицией.

Заседание по иску о ликвидации правозащитного центра назначено на конец ноября. Сегодня Совет по правам человека при президенте выступил в поддержку «Мемориала».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. Свидетели Иеговы - экстремистская организация, запрещённая в России. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») - террористическая организация, запрещённая в России.