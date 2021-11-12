В Дагестане открыл стрельбу в мечети пенсионер из-за земельного спора, передает РИА Новости. По информации Интерфакса, он вел огонь из автомата Калашникова. В результате в селе Аметеркмахи был убит имам и ранены двое его родственников. Нападавший скончался от ножевого ранения, которое нанес один из местных жителей, чтобы его остановить.