В Дагестане открыл стрельбу в мечети пенсионер из-за земельного спора, передает РИА Новости. По информации Интерфакса, он вел огонь из автомата Калашникова. В результате в селе Аметеркмахи был убит имам и ранены двое его родственников. Нападавший скончался от ножевого ранения, которое нанес один из местных жителей, чтобы его остановить.
2021-11-12T17:05:34+03:00
2021-11-12T17:05:34+03:00
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17:05, 12 ноября 2021
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