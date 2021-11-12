На издателя «Медиазоны*» Петра Верзилова* составили протокол за нарушение закона об иноагентах

Об этом он сам рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Протокол составили на меня за нарушение деятельности физического лица, которое исполняет функции иностранного агента. Это не касается «Медиазоны», – уточнил он.

Верзилов отметил, что ему пока неизвестно, какое нарушение нашло ведомство. «Непонятно, за что именно составлен протокол, потому что мой адвокат еще не видел сам протокол, и я не представляю, за какое именно нарушение, что именно Роскомнадзор счел нарушением, я более-менее следую требованиям, ставлю в соцсетях различные плашки, как бы смешно это не выглядело. И поэтому интересно, к чему именно Роскомнадзор решил придраться», – пояснил он.

Верзилов считает, что решение суда будет предсказуемым, и собирается его обжаловать. «Судебное заседание мое будет 6 декабря и, безусловно, его предсказуемый довольно итог будем обжаловать», – заключил издатель.

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова внесли в реестр физлиц-иноагентов в конце сентября одновременно с самим изданием и его главредом Сергеем Смирновым*.

* – Петр Верзилов — физлицо, признанное иностранным агентом. «Медиазона» — СМИ, признанное иностранным агентом. Сергей Смирнов — физлицо, признанное иностранным агентом