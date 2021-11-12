Путин: Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов коронавируса

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в саммите форума АТЭС. Глава государства в ходе своего выступления не исключил, что в мире могут появиться новые, более опасные штаммы коронавирусной инфекции.





«В азиатско-тихоокеанском регионе и в мире в целом сохраняется множество социально-экономических и других проблем, о которых вы, уважаемые коллеги, уже говорили, да и сам коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», — заявил президент.

По его мнению, мировому сообществу необходимо работать над укреплением системы здравоохранения стран, улучшить их ресурсное, технологичное обеспечение. «И решению этих масштабных задач, безусловно, способствовало бы качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что на сегодняшний день доступ к вакцинам от COVID-19 пока не могут получить многие нуждающиеся страны из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма. Президент добавил, что ВОЗ могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID-19.