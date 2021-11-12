Z Архив новостей новости
6 3923
16:44, 12 ноября 2021

Путин: Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов коронавируса

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в саммите форума АТЭС. Глава государства в ходе своего выступления не исключил, что в мире могут появиться новые, более опасные штаммы коронавирусной инфекции.


«В азиатско-тихоокеанском регионе и в мире в целом сохраняется множество социально-экономических и других проблем, о которых вы, уважаемые коллеги, уже говорили, да и сам коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», — заявил президент.

По его мнению, мировому сообществу необходимо работать над укреплением системы здравоохранения стран, улучшить их ресурсное, технологичное обеспечение. «И решению этих масштабных задач, безусловно, способствовало бы качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что на сегодняшний день доступ к вакцинам от COVID-19 пока не могут получить многие нуждающиеся страны из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма. Президент добавил, что ВОЗ могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID-19.


Самое обсуждаемое

Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 163 6 15119 07.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке…

5 187 6 17575 09.11
Новости

Генпрокуратура подала иск о ликвидации Международного Мемориала Об этом сообщается на сайте организации…

5 47 6 17817
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Полконя-2021» Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о неё можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную»...

5 202 6 26284 06.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Польским политикам, которые клянут Лукашенко, вспомнить бы… Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?..

5 124 6 16001 08.11
Блоги

Александр Гинцбург: Вакцинация должна быть обязательной «Если ты будешь невакцинированным, ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками»...

5 157 6 21194 10.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Нужно начать платить за вакцинацию И тогда вакцинация пойдет бодренько. А доходы экономики страны от прекращения вынужденных выходных будут во много раз больше, чем траты на выплаты пенсионерам и бюджетникам…

5 47 6 6937 10.11
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Пресс-релиз GML по поводу слушаний по делу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Акционеры ЮКОСа выиграли по всем существенным основаниям кассации России в Верховном суде Нидерландов и уверены, что Апелляционный суд подтвердит решение арбитражного суда по делу о компенсации в на сумму 50 млрд долларов…

5 71 6 19924 05.11
Новости

Соединенные Штаты предупредили Евросоюз о рисках «вторжения» России на Украину Об этом сообщает американское агентство Bloomberg

5 42 6 6499
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я против любых намёков на шовинизм и дискриминацию Сегодня некоторые источники действительно выделяют граждан кавказского происхождения (в том числе ради просмотров и хайпа), когда речь идёт о правонарушениях. Будто это какая-то кузница преступников…

5 83 6 13446 08.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Трампизм не пройдет С Трампом и трампизмом на общенациональных выборах у республиканцев шансов нет, а без него — есть, как в Вирджинии…

5 103 6 18180 08.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

ФОТО «Сбор работников НКВД для общения и обмена опыта» На фотографии, предположительно, опознан палач Томского горотдела НКВД – Сергей ДЕНИСОВ…

5 80 6 14823 11.11
Блоги

Вячеслав Володин анонсировал планы России и Белоруссии по унификации законодательств «Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии!»

5 70 6 13497 07.11
Блоги

+ Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет 01:28 Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет По словам парламентария, до него это помещение занимал депутат от партии власти

5 71 6 14276 10.11
8читать ;смотреть
Новости

Белоруссия считает прямой угрозой предложение ввести новые санкции в отношении Минска из-за миграционного кризиса В представительстве республики при ООН предупредили, что белорусская сторона отреагирует на подобный шаг, передает агентство РИА Новости

5 29 6 6475
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Прошлое тихо закрыло дверь И никто в России, даже и начальство, не надевали «георгиевские ленты» на повышение пенсионного возраста, на обнуление, как знак борьбы с ковидом (маска на лице, оранжево-черные цвета на грудях)...

5 96 6 22528 12:43

Популярное за неделю

Новости

«Важные истории»: Наталья Поклонская приватизировала государственное жилье стоимостью более 50 миллион рублей Как говорится в расследовании издания экс-депутат Госдумы, а ныне посол России в Кабо-Верде, получила жилплощадь в Москве и построила дом в Крыму

5 57 6 23307
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это решение политическое. И оно будет иметь огромные последствия и внутри, и вне России, последствия катастрофические, потому что, когда Кремлю показывают, что все позволено, то он все себе и позволяет…

5 51 6 78461 06.11
#слушать 48:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 163 6 15069 07.11
Блоги

Илья Варламов блогер

Почему же мигранты не едут в Россию? Может, дело не в насаждении западных ценностей, а в том, что в Евросоюзе уровень жизни банально выше? Причём настолько, что в сторону России и Белоруссии эти мигранты даже не посмотрят…

5 210 6 115994 11.11
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Если инфляция будет не меньше 8% по итогам года, то надо закладываться на 10%-ю индексацию пенсий, а то и больше. Пойдут ли на это власти?

5 67 6 89233 09.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9320972
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5079681

Сегодня в эфире