Умер бывший министр здравоохранения СССР, академик РАН Евгений Чазов

Ему было 92 года. В министерстве здравоохранения отметили, что Чазов создал разработки по лечению при инфаркте и тромбозах, которые спасли миллионы жизней. В ведомстве добавили, что у него лечились несколько поколений политиков, деятелей культуры и высокопоставленных чиновников.