Умер бывший министр здравоохранения СССР, академик РАН Евгений Чазов

Ему было 92 года. В министерстве здравоохранения отметили, что Чазов создал разработки по лечению при инфаркте и тромбозах, которые спасли миллионы жизней. В ведомстве добавили, что у него лечились несколько поколений политиков, деятелей культуры и высокопоставленных чиновников.
2021-11-12T16:37:40+03:00
2021-11-12T16:43:23+03:00
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16:37, 12 ноября 2021
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