Московская прокуратура усмотрела оправдание терроризма и экстремизма в материалах правозащитного центра «Мемориал»

Об этом говорится в иске о ликвидации организации, которые получили правозащитники. В ведомстве также сочли, что правозащитный центр «Мемориал*» систематически скрывал информацию о том, что внесен в реестр иностранных агентов.

Московская прокуратура направила иск в Мосгорсуд, а Генпрокуратура обратилась с аналогичным иском в Верховный суд о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал», которое также российскими властями считается иностранным агентом.

«Мемориал» сохраняет память о жертвах политических репрессий, в его базе более трех миллионов человек.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.