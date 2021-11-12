В Дагестане в результате стрельбы убит имам мечети, — сообщает ТАСС. Ранены двое, нападавший убит, — передает агентство. Инцидент произошел в селе Аметеркмахи, других подробностей пока нет.
2021-11-12T16:36:00+03:00
2021-11-12T16:36:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 12 ноября 2021
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