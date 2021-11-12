Адвокат: Блогера Хованского проверят на вменяемость

Блогера Хованского проверят на вменяемость, сообщил РИА Новости адвокат. По его словам, это стандартная практика, хотя сам он «не видел такой необходимости».
2021-11-12T16:08:16+03:00
2021-11-12T16:16:22+03:00
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16:08, 12 ноября 2021
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