Z Архив новостей новости
5 2 6 801
16:08, 12 ноября 2021

Адвокат: Блогера Хованского проверят на вменяемость

Блогера Хованского проверят на вменяемость, сообщил РИА Новости адвокат. По его словам, это стандартная практика, хотя сам он «не видел такой необходимости».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 161 6 14854 07.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке…

5 187 6 17495 09.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Польским политикам, которые клянут Лукашенко, вспомнить бы… Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?..

5 124 6 15951 08.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Полконя-2021» Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о неё можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную»...

5 202 6 26259 06.11
Блоги

Александр Гинцбург: Вакцинация должна быть обязательной «Если ты будешь невакцинированным, ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками»...

5 157 6 21137 10.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Нужно начать платить за вакцинацию И тогда вакцинация пойдет бодренько. А доходы экономики страны от прекращения вынужденных выходных будут во много раз больше, чем траты на выплаты пенсионерам и бюджетникам…

5 48 6 6927 10.11
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Пресс-релиз GML по поводу слушаний по делу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Акционеры ЮКОСа выиграли по всем существенным основаниям кассации России в Верховном суде Нидерландов и уверены, что Апелляционный суд подтвердит решение арбитражного суда по делу о компенсации в на сумму 50 млрд долларов…

5 71 6 19914 05.11
Новости

Соединенные Штаты предупредили Евросоюз о рисках «вторжения» России на Украину Об этом сообщает американское агентство Bloomberg

5 42 6 6337
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я против любых намёков на шовинизм и дискриминацию Сегодня некоторые источники действительно выделяют граждан кавказского происхождения (в том числе ради просмотров и хайпа), когда речь идёт о правонарушениях. Будто это какая-то кузница преступников…

5 83 6 13439 08.11
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Прошлое тихо закрыло дверь И никто в России, даже и начальство, не надевали «георгиевские ленты» на повышение пенсионного возраста, на обнуление, как знак борьбы с ковидом (маска на лице, оранжево-черные цвета на грудях)...

5 80 6 13683 12:43
Блоги

Карина Орлова журналист

Трампизм не пройдет С Трампом и трампизмом на общенациональных выборах у республиканцев шансов нет, а без него — есть, как в Вирджинии…

5 103 6 18170 08.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

ФОТО «Сбор работников НКВД для общения и обмена опыта» На фотографии, предположительно, опознан палач Томского горотдела НКВД – Сергей ДЕНИСОВ…

5 75 6 14192 11.11
Блоги

Вячеслав Володин анонсировал планы России и Белоруссии по унификации законодательств «Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии!»

5 70 6 13490 07.11
Блоги

+ Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет 01:28 Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет По словам парламентария, до него это помещение занимал депутат от партии власти

5 71 6 14247 10.11
8читать ;смотреть
Новости

Белоруссия считает прямой угрозой предложение ввести новые санкции в отношении Минска из-за миграционного кризиса В представительстве республики при ООН предупредили, что белорусская сторона отреагирует на подобный шаг, передает агентство РИА Новости

5 29 6 6320
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Бессрочно существующая организация Есть такие смыслы и традиции, которые ты отменить не можешь, даже если правишь двадцать лет. Ты можешь только перед лицом истории вступить с ними в открытую войну. И все…

5 106 6 24488 06:42

Популярное за неделю

Новости

«Важные истории»: Наталья Поклонская приватизировала государственное жилье стоимостью более 50 миллион рублей Как говорится в расследовании издания экс-депутат Госдумы, а ныне посол России в Кабо-Верде, получила жилплощадь в Москве и построила дом в Крыму

5 56 6 18581
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это решение политическое. И оно будет иметь огромные последствия и внутри, и вне России, последствия катастрофические, потому что, когда Кремлю показывают, что все позволено, то он все себе и позволяет…

5 50 6 78236 06.11
#слушать 48:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 160 6 14803 07.11
Блоги

Илья Варламов блогер

Почему же мигранты не едут в Россию? Может, дело не в насаждении западных ценностей, а в том, что в Евросоюзе уровень жизни банально выше? Причём настолько, что в сторону России и Белоруссии эти мигранты даже не посмотрят…

5 243 6 112755 11.11
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Если инфляция будет не меньше 8% по итогам года, то надо закладываться на 10%-ю индексацию пенсий, а то и больше. Пойдут ли на это власти?

5 67 6 89181 09.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9320925
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5079553

Сегодня в эфире