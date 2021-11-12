Туроператор Mouzenidis Travel, представляющий в России греческий холдинг, объявил о прекращении деятельности

Туроператор Mouzenidis Travel, представляющий в России греческий холдинг Mouzenidis Group, объявил о прекращении деятельности в связи с невозможностью выполнять обязательства перед туристами и партнерами, сообщает агентство «Интерфакс». Ассоциация туроператоров оценивает долги компании перед россиянами в двадцать три миллиона евро. Эта сумма включает все направления и виды услуг, по которым работал российский филиал. По данным журнала Forbes, фактически работа российского офиса одного из крупнейших туроператоров по Греции прекратилась летом через несколько месяцев после смерти основателя и главы компании Бориса Музенидиса.

Глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что в первую очередь необходимо сделать все для соблюдения прав туристов компании «Музенидис Трэвел», чтобы они смогли поехать отдыхать или получить компенсации за уже оплаченные туры.

Зарина Догузова отметила, что в решении вопроса Ростуризм рассчитывает на конструктивную позицию греческих властей.