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16:06, 12 ноября 2021

В Росстате утверждают , что во всероссийской переписи населения приняли участие 99 процентов россиян

Заместитель главы Росстата Павел Смелов поспешил опровергнуть, как он выразился, главный слух о том, что россияне не хотят принимать участие в переписи. В интервью каналу Россия24 он заявил, что на вопросы уже ответили 99 процентов населения. Охват стремительно рос в дни, которые были объявлены нерабочими. Как полагают в ведомстве, граждане в это время смогли пройти процедуру в режиме он-лайн на портале Госуслуг. Кроме того, мобильные бригады переписчиков во многих российских городах вышли на улицы, в парки и другие разрешенные для посещения места, что тоже способствовало процессу. Ранее демограф Алексей Ракша сообщал в интервью Коммерсанту о том, что по его оценкам на начало ноября перепись еще не прошли почти 30 процентов населения.

По официальным данным во всероссийской переписи населения в 2010 году приняли участие 95 процентов россиян.


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