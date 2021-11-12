Турция запретила гражданам Ирака, Сирии и Йемена летать в Белоруссию из аэропортов страны

Турецкие пограничники не будут допускать на борт самолетов выходцев из ряда восточных стран из-за все нарастающего потока беженцев, которые уже несколько дней пытаются незаконно перейти белорусско-польскую границу. Перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена запрещено всем авиакомпаниям, в том числе международным. Срок действия ограничений пока не называется. Их снимут только после особого распоряжения властей. Глава Евросовета поблагодарил руководство страны за помощь в решении миграционной проблемы. Только накануне министр иностранных дел Турции сказал, что Минск использует конфликт на границе в качестве оружия против западных стран. Это, по его словам, нужно пресекать совместно с властями других государств.

Накануне журналисты выяснили, что Евросоюз обсуждает введение санкций против самых крупных российской и турецкой авиакомпаний из-за помощи в доставке беженцев в Беларуссию.