Российские десантники высадились на белорусском полигоне «Гожский» недалеко от польской границы

Они приняли участие во внезапной проверке боевой готовности воздушно-десантных войск совместно с белорусскими военными, — сообщили РБК в министерстве обороны России. Утверждается, что после учений десантники вернутся в пункт постоянной дислокации. В Гродненской области на белорусско-польской границе – самая сложная ситуация с выходцами из Ирака и Сирии. Они пытаются прорваться через границу. Министр-координатор польских спецслужб Станислав Жарын оценивает ситуацию как крупнейшую попытку силового вторжения в Польшу.
2021-11-12T16:02:24+03:00
2021-11-12T16:02:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 12 ноября 2021
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