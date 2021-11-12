Скончался академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов

Министерство здравоохранения сообщило о кончине академика РАН, почетного директора Центра кардиологии Евгения Чазова. Ему было 92 года. В Минздраве отметили, что научные разработки Чазова по лечению пациентов с инфарктами, а также новые подходы к терапии тромбозов широко применялись не только в России, но и в США и Европе. Евгений Чазов был лечащим врачом нескольких советских руководителей.

