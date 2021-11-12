«АвтоВАЗ» остановил выпуск автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти

Компания снова столкнулась с дефицитом комплектующих. Самая бюджетная модель Lada Granta не выпускается уже неделю, — сообщает агентство «Автостат».
2021-11-12T15:34:59+03:00
2021-11-12T15:34:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2934872-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 12 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пресс-релиз GML по поводу слушаний по делу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Акционеры ЮКОСа выиграли по всем существенным основаниям кассации России в Верховном суде Нидерландов и уверены, что Апелляционный суд подтвердит решение арбитражного суда по делу о компенсации в на сумму 50 млрд долларов…