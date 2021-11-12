«Коммерсантъ»: СК завершил расследование дела о попытке хищения 627 млн рублей у Агентства по страхованию вкладов

По данным газеты «Коммерсантъ», СК завершил расследование уголовного дела о попытке хищения 627 миллионов рублей у Агентства по страхованию вкладов. По версии следствия, обвиняемые подделали документы о вкладах в Торговом городском банке, у которого отозвали лицензию, а затем попытались получить страховое возмещение от агентства. В свою очередь, защита настаивает на том, что от действий фигурантов никто не пострадал, поскольку денег они не получили.
2021-11-12T15:34:47+03:00
2021-11-12T15:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 12 ноября 2021
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