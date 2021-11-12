Канцлер Австрии Александр Шалленберг пообещал ввести повсеместный локдаун для непривитых граждан

Власти ужесточают коронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости. С прошлой недели ограничен доступ непривитых в рестораны, фитнес-центры, гостиницы, театры и кино.
2021-11-12T15:34:04+03:00
2021-11-12T15:34:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 12 ноября 2021
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