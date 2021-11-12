Министры иностранных дел стран ЕС 15 ноября обсудят вопрос о перемещении российских войск у границы с Украиной и возможные ответные меры, — сообщил представитель главы Европейской дипломатии Петер Стано. Евросоюз и США обеспокоены ситуацией и призывают Москвы прояснить свои намерения. В Кремле называют безосновательными подозрения в планах по «вторжению на Украину». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

