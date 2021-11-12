В Альянс турагентств: возмещение ущерба клиентам Mouzenidis начнется после исключения туроператора из реестра

Исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что возмещение ущерба клиентам Mouzenidis начнется после исключения туроператора из реестра.

«Пока мы видим только заявление туроператора Mouzenidis о невозможности исполнить свои обязательства перед туристами. Далее последует приказ Ростуризма об исключении оператора из реестра. После выхода приказа начнется официальная процедура подачи туристами заявлений в страховую компанию, и будет возмещение ущерба», — рассказала она.

Как стало известно, российские компании группы Mouzenidis Travel объявили, что не в состоянии выполнить свои обязательства перед туристами и партнерами. Заявление подписано российской командой греческого оператора (ООО «Музенидис Трэвел», ООО «Музенидис Трэвел-СПб», ООО «МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ — Ростов-на-Дону», ООО «Музенидис Трэвел Екатеринбург», ООО «Музенидис Интур»).

О сумме обязательств участники российской команды Mouzenidis не сообщают. По неофициальным данным, размер обязательств перед клиентами может более чем в 10 раз превышать сумму страховки.