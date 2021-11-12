Туроператор Mouzenidis Travel прекращает работ

Российские туристы могут потерять 18 миллионов долларов из-за прекращения деятельности крупнейшего греческого туроператора Музинидис Тревел.

Проблемы у компании, которая занимала значительную долю рынка по греческому направлению начались давно, однако пандемия окончательно обанкротила Музинидис Тревел. Обязательства остались не выполненными. Как сообщает РБК в силу масштаба проблемы в Ростуризме состоялось совещание, на котором обсуждали пути возможного решения. Фирме дали срок до 15 ноября, чтобы предоставить новый договор страхования. Если этого не произойдет, а скорее всего будет именно так, то все юридические лица Музинидис тревел в стране будут исключены из реестра Ростуризма. В этом случае проблемы с возвратом денег могут возникнуть у 27 тысяч россиян. При этом, шанс на компенсацию остается только у тех туристов, которые приобретали комплексный продукт а не получали отдельные услуги, а таких большинство.

За первую половину этого года Грецию посетили 32 тысячи россиян.