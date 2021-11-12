В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие устроили погром в офисе нефтегазовой компании «Роснефть»

Китайцы, занимающиеся преимущественно строительством, уже долгое время требуют выдать им зарплату и вернуть на родину. Ночью несколько десятков человек закидали административное здание компании снежками и разбили окна – об этом пишет издание DVhab.ru. По словам источника, протестующие хотели пройти шествием по городу, однако на выходе с территории завода их остановили полицейские. Строители утверждают, что им в течение трех месяцев не платят зарплату, а несколько человек вовсе уволили с работы без объяснения причин. В Китай они уехать не могут, поскольку границы закрыты из-за пандемии коронавируса. В «Роснефти» говорят, что деньги на зарплаты были выделены вовремя, а конфликт с иностранцами объяснили тем, что накануне некоторых из них отстранили за плохие показатели. В компании подрядчике, которая нанимала строителей на работу утверждают, что всем, кого отстранили, все равно выплачивают по 10 тысяч рублей, а также пытаются вернуть их в Китай.

Это уже третья акция протеста китайских рабочих с начала октября.