Терапевты петербургских поликлиник будут по телефону приглашать непривитых пожилых горожан на укол вакцины

Таким образом Смольный планирует выполнить требование Роспотребнадзора об обязательной иммунизации петербуржцев старше 60 лет.

Врачи могут лишь приглашать на пункты вакцинации пожилых горожан, а также петербуржцев с хроническими заболеваниями, которых обязал привить Роспотребнадзор. Способа принудить тех, кто не сделал и не намерен делать укол, у медиков нет. Об этом сказал глава комитета Смольного по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам главы петербургского комздрава, ещё до постановления главного санитарного врача медики городских поликлиник приступили к развертыванию дополнительных мощностей для вакцинации горожан. Именно об этом идёт речь в документе, который накануне опубликовал Роспотребнадзор. Впрочем, в постановлении есть и другие пункты, рассказала представитель ведомства Елизавета Скорынина.

По официальным данным в петербурге более полутора миллионов людей старше 60 лет, из них от коронавируса уже привили 50%.

В петербургском Роспотребнадзоре пообещали, что непривитым пенсионерам ограничат доступ к некоторым бытовым услугам.