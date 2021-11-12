По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве заметно улучшилась

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице идет на спад. Он считает, что свою роль сыграли нерабочие дни. С начала недели в московских больницах освободилось около тысячи ковидных коек. Оперативный штаб сообщает, что суточная заболеваемость в Москве уменьшилась почти на 17%. За последние двадцать четыре часа выявлено более пяти тысяч новых заболевших. Умерли 96 человек.
2021-11-12T15:01:56+03:00
2021-11-12T15:02:22+03:00
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15:01, 12 ноября 2021
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