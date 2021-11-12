Московская мэрия сообщила, что в будущем году начнется благоустройство исторических переулков Арбата

В частности, планируется расширить тротуары, установить больше так называемых «лежачих полицейских» и зарядные станции для электромобилей. Власти обещают сохранить исторические детали и восстановить брусчатку, сообщает агентство «Интерфакс».
2021-11-12T14:35:47+03:00
2021-11-12T14:50:21+03:00
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14:35, 12 ноября 2021
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