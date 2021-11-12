В Комсомольске–на-Амуре китайские рабочие местного нефтезавода требуют вернуть их на родину

По данным издания DVhab.ru, они вышли на акцию протеста и даже попытались устроить шествие по городским улицам. Некоторые держали транспаранты «Нам нужна помощь» и «Обратно в Китай». Ранее рабочие жаловались на невыплату зарплат. В самой компании не подтверждают информацию о задолженности. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании «Роснефть». По некоторым данным, на предприятии трудится более семисот граждан Китая.
2021-11-12T14:35:02+03:00
2021-11-12T14:35:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 12 ноября 2021
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