В Комсомольске–на-Амуре китайские рабочие местного нефтезавода требуют вернуть их на родину

По данным издания DVhab.ru, они вышли на акцию протеста и даже попытались устроить шествие по городским улицам. Некоторые держали транспаранты «Нам нужна помощь» и «Обратно в Китай». Ранее рабочие жаловались на невыплату зарплат. В самой компании не подтверждают информацию о задолженности. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании «Роснефть». По некоторым данным, на предприятии трудится более семисот граждан Китая.