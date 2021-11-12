В Дании с сегодняшнего дня снова ввели систему ковид-пропусков для посещения баров, ресторанов и ночных клубов

Предполагается, что эти меры будут действовать как минимум месяц. В начале сентября власти Дании отменили все коронавирусные ограничения. Они посчитали, что ситуация под контролем благодаря высоким темпам вакцинации.
2021-11-12T14:34:31+03:00
2021-11-12T14:51:35+03:00
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14:34, 12 ноября 2021
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