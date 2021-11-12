По данным мэра Москвы Сергея Собянина, заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице идет на спад

Он считает, что свою роль сыграли нерабочие дни. С начала недели в московских больницах освободилось около тысячи ковидных коек. Оперативный штаб сообщает, что суточная заболеваемость в Москве уменьшилась почти на 17%. За последние двадцать четыре часа выявлено более пяти тысяч новых заболевших. Умерли 96 человек.